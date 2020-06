Regione: domani si riuniscono due Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

giovedì 11 giugno 2020, alle ore 10

Seduta in videoconferenza

ordine del giorno:

1) Audizione del Presidente del SIB – Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo in merito alla crisi degli operatori del settore che gestisce i locali di ballo e le discoteche liguri a causa delle disposizioni assunte per contrastare l’epidemia da virus Covid-19.

2) Audizione dei Presidenti di: Associazione Nazionale Catering -Liguria; Associazione Nazionale Fotografi Professionisti Tau visual; Assowedding Liguria; Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Liguria; Federazione Italiana Cuochi – Sezione Liguria; Confocommercio Liguria – Sezione. Fiori; Federfiori Liguria in merito alla situazione di criticità in cui versa il settore che organizza grandi eventi in Liguria a causa delle disposizioni assunte per contrastare l’epidemia da virus Covid-19.

3) Audizione dei Presidenti di Unioncamere Liguria; Associazione Generale Cooperative Italiane Liguria – AGCI; Associazione Commercio 3.0; Mercou de Zena in merito alla crisi che ha colpito il commercio in Liguria a causa delle disposizioni assunte per contrastare l’epidemia da virus COVID-19.

4) Disegno di legge 297: Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. (Testo Unico in materia di commercio). Illustrazione

5) Proposta di deliberazione 118: Proposta di delibera al Consiglio regionale per l’approvazione di indirizzi e criteri programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico Commercio. Illustrazione.

6) Disegno di legge 307: Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali e modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 “Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. Illustrazione

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

giovedì 11 giugno 2020, alle ore 15