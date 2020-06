RASSEGNA STAMPA. L’incubo code in autostrada

Oggi, mercoledì 10 giugno, auguri a Diana. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Anniversari: 80 anni fa la dichiarazione di guerra dell’Italia a Francia e Inghilterra, va ricordato, tra gli applausi nelle piazze di una folla entusiasta. Parole: ciurma (il basso equipaggio di un bastimento, il personale delle tonnare; folla spregevole o ostile). Proverbi: “Giugno la falce in pugno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Autostrade: i sindaci chiedono la fine dei lavori entro giugno.

Sestri Levante: Villa Fontane, ripartono i lavori; un puntello al borgo che frana. Casarza Ligure: morto Roberto D’Amelio, aveva 55 anni. Lavagna: riprendono le udienze sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta. Lavagna: parcheggi blu in centro, ok per le attività, protestano i residenti. Chiavari: accoltella la figlia, pena ridotta in Appello. Chiavari: diretta web di Confedilizia. Chiavari: posteggi blu, da lunedì cambiamenti dell’estate. Chiavari: la maglia dell’Entella sul feretro di Tito Lino fontana. Chiavari: gli Sscogli piangono Maria Luisa Andreatta. Chiavari: Mariana Padriali è bloccata a Buons Aires.

Rapallo: difficoltà a pagare gli affitti, più fondi per le famiglie. Santa Margherita Ligure: riaperta la spiaggia per disabili. Santa Margherita Ligure: pestaggio e investimento, caccia ai responsabili, feriti fuggiti a casa (i fatti tra venerdì e sabato; due filmati pubblicati da Levante News hanno reso noto il gravissimo episodio). Portofino: oggi la Comunità del Parco si riunisce per le nomine.

Fase 3: “Bar e ristoranti, partenza col freno a mano”: “Riaprono i primi alberghi, molti aspettano giugno”; “Centri estivi in partenza tra sport, giochi e laboratori”; “Scuola, contatto umani importante, altro che le lezioni sulla rete”.

Coronavirus: a Chiavari calano ancora i ricoveri; 52 in isolamento.