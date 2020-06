Rapallo: Giacomino Podestà, 80 anni al servizio degli altri

Da Agostino Pendola riceviamo e pubblichiamo

Figlio di un grande invalido di guerra, Giacomino Podestà è nato a Tornolo, in provincia di Parma, nel 1940, ma fin dalla giovanissima età ha vissuto a Rapallo. Falegname, nel 1967 è stato assunto dal comune di Rapallo, dove per molti anni ha svolto la funzione di messo; nel 1984 ha ricevuto un solenne encomio dal Sindaco Mauro Cordano per aver trovato e consegnato un portafoglio trovato per terra nell’ufficio postale.

Fin da ragazzo ha accompagnato il padre alle assemblee dell’associazione invalidi di guerra, e nel 2010, quando l’associazione è stata aperta ai figli e nipoti degli invalidi, si è iscritto. Ha partecipato attivamente alla vita sezionale, in particolare ha curato per diversi anni, fino alla recente chiusura dovuta al Covid, l’apertura settimanale della sezione di Passo Santa Chiara.

Siamo sicuri che a settembre, tutti i sabati, troveremo ancora il neo cavaliere nell’ufficio, a disposizione dei soci e di quanti si presenteranno.