Rapallo: “Cultura alimentata da spettacoli di qualità”

Dal Maestro Roberto Sèrvile riceviamo e pubblichiamo

Direttore, la ringrazio dello spazio che ha voluto dedicare a argomenti di tipo culturale. Mi farebbe piacere chiarire, perché forse mi sono spiegato male. Intendevo dire che nonostante la catastrofe che ha investito la nostra comunità, l’attenzione e l’entusiasmo per le attività culturali, non dovrebbero annullarsi completamente.

Gli spettacoli che hanno dimostrato un certo livello dovrebbero, se pur in forma molto ridotta, continuare a vivere. Se l’amministrazione comunale, a cui va tutta la nostra gratitudine per aver appoggiato spettacoli di qualità, ha avuto ragione nel voler alimentare la cultura a Rapallo, non può soffocarne ora la tenue fiammella.

Le famiglie indigenti per prime vanno supportate e mi risulta che anche privati cittadini, oltre all’amministrazione, stanno provvedendo ad alleviare le grandi difficoltà in cui si sono venute a trovare. Per ciò che riguarda le “sponsorizzazioni nazionali” a spettacoli di Rapallo, mi permetto di far notare, che rimarranno una chimera, se non si dimostrerà di averne fatto crescere la qualità al punto da attirarne l’attenzione. Invocarne l’intervento, senza capire che bisogna meritarsele, rischia di far passare un messaggio negativo che toglie entusiasmo e fa il gioco di chi pensa che fare cultura sia inutile.

Sono perfettamente d’accordo con Lei che non si può fare tutto e che la priorità spetta alle iniziative che hanno dimostrato serietà e qualità e su questo ci siamo trovati perfettamente in accordo già in passato. Altrimenti si dà spazio, come Lei afferma, ad una miriade di ” postulanti” facendo cosi disperdere a pioggia preziose energie che andrebbero invece assolutamente fatte fruttare. La proposta culturale non deve considerare solo il numero dei fruitori perché è compito delle istituzioni alimentarne la conoscenza e la sensibilità. È tutto ciò soprattutto quando si promuovono attività che hanno radici profonde nella sensibilità nazionale. Sarebbe inutile, ma voglio ulteriormente sottolinearlo, che in quanto ad “arti nobili”, noi italiani ci siamo distinti nel corso della storia. Grazie ancora per l’attenzione.