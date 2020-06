Ne: chiusura estiva della biblioteca scolastico-civica

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Durante il periodo estivo la Biblioteca Scolastico-Civica Hugo Plomteux di Ne sarà interessata da lavori edili di importante e indispensabile messa in sicurezza antisismica. Essendo necessario lo sgombero di libri e scaffali in alcuni ambienti, con coperture degli altri a salvaguardia delle polveri, la Biblioteca sarà agibile dopo il ripristino, che sarà effettuato quanto prima possibile, essendo il servizio utile per utenti dell’entroterra, ma anche della costa, soprattutto nel particolare spazio ragazzi.

La responsabile, Anna Garibaldi, garantisce, quindi, a tutti i fruitori della Biblioteca la salvaguardia di tutto il materiale ivi custodito e la riapertura dei locali non appena i lavori saranno terminati, soprattutto in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico. “Bisognerà reiventare alcuni spazi, in particolare la zona della “Miniera”, ma è una sfida a cui sto già lavorando”- afferma Anna Garibaldi.

Spazio ragazzi

Miniera

Biblioteca