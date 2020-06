Levanto: “Il Frecciarossa, non ferma, chiediamo spiegazioni”

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

Appresa la notizia che Ferrovie dello Stato ha istituito una corsa del “Frecciarossa” che da domenica 14 giugno collegherà Milano con Roma Termini transitando sulla tratta costiera ligure senza aver previsto una sosta a Levanto, l’amministrazione comunale del paese rivierasco preannuncia che richiederà ai vertici della Regione Liguria di farsi interpreti con Ferrovie dello Stato al fine di conoscere le modalità attraverso cui sono state scelte le località in cui il convoglio farà tappa.

“Apprezziamo l’iniziativa nel suo complesso, perché utile per stimolare la ripresa del turismo e dell’economia in una regione che, oltre ad essere fiaccata dalla pandemia da Covid-19, ha visto ulteriormente aggravarsi la situazione del trasporto su gomma a causa degli innumerevoli cantieri che di fatto paralizzano il traffico sulle autostrade – è il commento degli amministratori levantesi – Chiediamo però di essere portati a conoscenza, da Ferrovie dello Stato, dei motivi per cui una località a forte vocazione turistica, tradizionale méta di visitatori provenienti dalla Lombardia e con un ruolo unanimemente riconosciuto di centro comprensoriale di servizi, sia stata esclusa dalle fermate del convoglio”.