Lettere/ “Un deputato che faccia sentire il peso di Chiavari”

Da Andrea Vaccari riceviamo e pubblichiamo

Leggo che il treno Freccia Rossa fermerà a Rapallo e Sestri Levante. Capisco che Rapallo sia l’ombelico del mondo, ma mi chiedo come mai nei criteri guida di tale decisione sia stato evidentemente ignorato il fatto che Chiavari e Lavagna siano in realtà un’unica città di almeno 40,000 abitanti e sulla quale insistono non meno di ulteriori 15.000 abitanti fra Fontanabuona, Val Graveglia, Leivi eccetera. Valli che storicamente insistono su Chiavari ma dalla quale verranno deviate una volta compiuto il futuribile tunnel fra Fontanabuona e sbocco fra Rapallo e Recco ma non come logico e più facilmente attuabile in zona Rio Campodonico.

Al tutto si aggiunge la sensazione che sia in atto un depauperamento dell’ospedale di Lavagna a vantaggio del nosocomio rapallino. Quando si riuscirà ad avere finalmente un rappresentante chiavarese in Parlamento, che riesca e voglia far valere giustamente il peso di Chiavari (e Lavagna) nel Tigullio?