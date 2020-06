Chiavari: covid, i guariti salgono a 142; 3 soli ricoveri

Dopo i giorni cupi del “tappatevi in casa” durante la Fase1; ecco che i gufi esperti preannunciano un’offensiva del virus ad ottobre. I dati attuali inducono a non abbassare la guardia, perché il virus colpisce ancora come dimostrano i dati di alcune province, ma il virus sui vince seguendo le regole, non col pessimismo.

Chiavari, città di quasi 30.000 abitanti, è un punto di riferimento, anche grazie al sindaco Marco Di Capua che aggiorna puntualmente sulla situazione. Le persone positive scendono a 16 (di cui tre ricoverate, quindi più gravi) e i guariti salgono complessivamente a 142. Se non ci fosse stato il caso Torriglia, Chiavari, nonostante i morti, avrebbe avuto percentuali contenute.

Il sindaco Marco Di Capua spiega: “Le persone in isolamento fiduciario sono 13 (5 in meno rispetto a ieri). Di queste, 13 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero. Le persone positive al virus sono 16 (3 in meno rispetto a ieri). Di queste 16, 13 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Delle 13 persone che sono al loro domicilio, 8 sono pazienti del Torriglia e 5 sono le persone positive a casa loro.

Abbiamo avuto 3 guarigioni, tutti ospiti del Ricovero Torriglia.

Il numero complessivo di chiavaresi guariti sale a 142″