Camogli: salgono a 25 i posti auto nell’ex ospedale

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le news serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Asl-3 ci ha comunicato oggi il rientro dall’estero di quattro nostri concittadini che sono in isolamento fiduciario. Sono quindi cinque i residenti attualmente in isolamento presso il proprio domicilio e tre i positivi al Covid-19. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Da venerdì, grazie ad una convenzione non onerosa con Cassa Depositi e Prestiti, saranno disponibili altri parcheggi nell’area Ex Ospedale. In totale il numero sale a 25, di cui 13 liberi e 12 per residenti.

Buona serata.