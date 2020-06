Camogli: “L’Ochin” festeggia gli 80 anni del suo fondatore

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Domenica 14 giugno: 80 anni di Leverone

Ruta di Camogli, via Molfino 44, l’Ochin Okinawa ritorna

Ingresso tra 15,45 e le 16, festa in giardino

Care amiche e cari amici,

finalmente proviamo a incontrarci davvero e non dietro uno schermo. Maltempo permettendo, ci vedremo nel giardino mio e di Alberto, domenica pomeriggio per un brindisi con torta di compleanno. Si festeggia il nostro amato fondatore, Antonio Leverone che compie 80 anni, e si parla di progetti per il futuro.

Ci saranno i suoi amici (Silvio Ferrari, Bruno Costa, Mario Peccerini, Vittorio Ristagno, Andrea Massone) che lo festeggeranno in vari modi. E ci saranno alcuni di voi: purtroppo posso invitare soltanto i primi 12 che scrivono alla mia mail per ragioni di Covid e distanziamenti richiesti.

Chi non viene, potrà incontrarci sicuramente il 30 luglio per la Festa della musica in piazza a Camogli, festa che sarà dedicata a Buby Senarega. E forse anche per altro: vi faremo sapere. Proveremo ancora a vederci come facciamo da anni perché abbiamo tante cose da dirci e stiamo già programmando per l’autunno che speriamo sarà favorevole a noi umani e al pianeta.

Info preziose:

– se piove, la festa verrà rimandata a lunedì, stessa ora, stesso luogo, dato che il meteo pare più favorevole.

– Portatevi scialli e golf perché il nostro giardino è fresco, molto fresco

– La mail per tentare la sorte è silvia.neonato@gmail.com

Vi aspettiamo

Silvia Neonato e Alberto Alberani con il direttivo dell’Ochin: Martina Capuano, Maria Rosa Costa, Antonella Di Maio, Luca Guzzetti, Chiara Zucchetti, Stefano Massone