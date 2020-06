Camogli: la solennità del Corpus Domini al Santuario

I fedeli camogliesi, grazie alla Confraternita della Madonna Addolorata, potranno celebrare la solennità del Corpus Domini presso il Santuario della Madonna del Boschetto. Giovedì alle 21 don Stefano Moretti, padre spirituale del seminario, celebrerà la messa solenne; al termine solenne benedizione eucaristica alla Città di Camogli. Si pregherà per le vittime, i malati e le persone in difficoltà per la pandemia.

Don Francesco Mortola sarà a disposizione di quanti vorranno confessarsi.

La Confraternita raccomanda ai fedeli il rispetto delle norme anti contagio.