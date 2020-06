Autostrade: “Paghiamo anni di mancata manutenzione”

Dal Gruppo M5S Rapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo

Basta cantieri e code sulla A12. La protesta dei Cittadini. Il Secolo XIX di ieri 9 Giugno dà voce alla giusta protesta degli operatori economici del Levante Ligure che lamentano le gravi difficoltà che incontra chi vuole raggiungere la nostra Regione e chiede legittimamente con forza a Comuni, Regione e Stato di intervenire. Non dimentichiamo che la attuale situazione è frutto di anni di mancati interventi del concessionario Aspi.

La Società Autostrade aveva la responsabilità di monitorare e mantenere in efficienza le infrastrutture di cui era concessionaria e per questo si era dotata di una apposita struttura ingegneristica. Ricordiamo tutti le intercettazioni telefoniche in cui alcuni dirigenti della Società chiedevano ai tecnici di modificare i loro rapporti sullo stato dell’infrastruttura. Il crollo del ponte Morandi è stato l’epilogo di questa politica aziendale. Lo stato precario delle gallerie era a loro ben noto.

Chi ha percorso negli ultimi anni il tratto della A12 fra Genova e Sestri Levante ha certamente notato che in molte gallerie era stato imposto il limite di velocità di 60 Km/h e la segnaletica orizzontale era gialla. Poi il caso delle “Barriere fonoassorbenti” che hanno fruttato ad Autostrade un adeguamento dei pedaggi.

Risultato: gli utenti hanno dovuto sopportare disagi per la loro installazione e poi altri disagi per la loro rimozione. Non avevano calcolato adeguatamente la struttura di ancoraggio. Dopo tutto questo sembra impossibile che ci siano ancora forze politiche, in primis il Presidente della Regione Liguria Toti ed il Centro Destra , che vogliano ancora difendere la Società concessionaria ASPI. Oggi si deve comunque dare risposte alle giuste istanze degli operatori economici del Tigullio senza dimenticare che i disagi pesano anche sulla mobilità di tutti i cittadini.

Il Movimento Cinque Stelle in data 22/02/2020, in occasione di uno dei ricorrenti blocchi della A12, ha sollecitato il Comune di Rapallo ad interessare la Regione per fare elaborare alla Protezione Civile dei piani di emergenza che comportassero interventi sulla viabilità ordinaria in modo da renderla più scorrevole e quindi in grado di assorbire meglio il traffico straordinario. Di seguito ne riportiamo un passaggio: “Il piano dovrà prevedere:L’individuazione di percorsi idonei, anche modificando provvisoriamente la viabilità ordinaria.

L’intervento sugli impianti semaforici, fissi o provvisori, interessati e quant’altro necessario per rendere il flusso del traffico il più fluido possibile in modo da minimizzare il disagio dei Cittadini residenti e di quelli che devono transitare”. Oggi si deve tutti collaborare al meglio per limitare i disagi dei cittadini ma è anche opportuno non dimenticare le ragioni per cui siamo arrivati a queste conseguenze.

Rinnoviamo la nostra richiesta alla Giunta Comunale di Rapallo affinché richieda con forza alla Regione di elaborare adeguati piani di emergenza per ridurre il caos generato a Rapallo dal traffico eccezionale e facilitare l’accesso a chi voglia raggiungere la nostra Liguria. Non si intende fare sterile polemica ma è vero che solo la memoria e la giusta analisi di quanto è accaduto ci può evitare in futuro di incorrere in altri errori.