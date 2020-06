Un quindicenne che viaggiava su un motorino, ha avuto la peggio nello scontro con un’auto ed è finito in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio lungo la via Aurelia a Sestri Levante; sul posto il 118 con la Croce Rossa di Riva Trigoso. Presente anche la polizia municipale per verificare l’esatta dinamica ed accertare le responsabilità.