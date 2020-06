‘Santa’: Ghiaia, riapre la spiaggia per persone disabili

L'estate 2020 di Mare per Tutti, due bagnini sulla spiaggia libera di Ghiaia

Ieri ha riaperto la spiaggia di Ghiaia Mare per Tutti, spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità motoria e fiore all’occhiello dei servizi Bandiera Lilla di Santa Margherita Ligure.Quest’anno il Comune ha incrementato il contributo all’Associazione Paratetraplegici Onlus, che gestisce la struttura, e ciò ha consentito di portare i bagnini da uno a due: a loro il compito di controllare la sicurezza in mare ma anche il distanziamento sociale sulla spiaggia libera di Ghiaia. Quest’anno per accedere a Mare per Tutti occorre prenotare al mattino dalle 8:30 alle 12:30 al numero 0185/280434Nel video parlano i due bagnini; Antonio Cucco, presidente dell’Associazione Paratetraplegici Onlus e il Sindaco Paolo Donadoni che spiega i controlli sulle 12 spiagge libere cittadine.

Posted by Comune di Santa Margherita Ligure on Tuesday, 9 June 2020