‘Santa’: cercasi ormeggiatore; prima selezione deserta

“Progetto Santa Margherita srl”, partecipata del Comune che tra i suoi compiti ha l’affidamento degli ormeggi in porto, ha bandito una selezione pubblica per un ormeggiatore con funzioni di assistenza alle imbarcazioni da diporto; a tempo pieno e determinato. Le prove di svolgimento sono fissate per venerdì 26 giugno. Il bando è visibile sull’Albo pretorio del Comune.

La notizia in realtà, visto che si parla tanto di disoccupazione e indigenza, è che la prima selezione, indetta per il 3 giugno, è andata deserta.