‘Santa’: “Bene la sistemazione della spiaggia a Ghiaia”

Eppur si muove qualcosa. Nonostante le nostre ripetute richieste di dialogo cui il Sindaco oppone un silenzio, purtroppo non sempre assenso, notiamo che a seguito dei nostri comunicati stampa qualcosa viene recepito da questa Amministrazione. Dopo aver più volte segnalato lo stato di incuria in cui versano le spiagge libere della città, in Ghiaia è stato effettuato un ripascimento e una pulizia che non ci aspettavamo ma che riteniamo essere un buon punto di partenza. Rimangono le altre, signor Sindaco!

In previsione di una stagione balneare anomala per le norme anti-Covid, pensiamo sia opportuno reiterare la richiesta di fornire tutte le spiagge libere di un servizio di controllo e assistenza ai bagnanti, non limitando al buon senso delle persone e all’intervento della Polizia Locale il rispetto delle regole. Potrebbe essere anche occasione per creare posti di lavoro stagionali, come altri Comuni hanno fatto.

Confidiamo che, anche questa volta, il Sindaco accetti silenziosamente il nostro suggerimento, a noi non interessa un grazie, a noi importa della città.