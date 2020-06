Recco: donna prigioniera dell’auto in bilico

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo



Questa sera i Vigili del Fuoco di Rapallo sono intervenuti sulla Aurelia, fra Recco e Sori, per un incidente stradale. Una donna alla guida ha perso il controllo ed ha finito la corsa rimanendo in bilico in appoggio a una recinzione.

In prima battuta è intervenuto il Capo Distaccamento di Rapallo, casualmente in transito, che ha immobilizzato il collo alla signora in attesa dei colleghi. I vigili del fuoco hanno rimosso il parabrezza per permettere l’estricazione della donna poi affidata alle cure del 118 intervenuto con automedica ed ambulanza. Sul posto anche i Carabinieri.