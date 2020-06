RASSEGNA STAMPA: Autostrada, scoppia la protesta

Oggi, martedì 9 giugno, auguri a Efrem. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: verricello (macchina semplice per il sollevamento di oggetti o persone). Proverbi: “Necessità fa legge”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX Autostrada: basta con cantieri, e code, esplode la protesta.

Lavagna: arrivano i parchimetri in centro. Chiavari: addio a Luigi Boleto. Chiavari: la Lega chiede la riapertura del tribunale. Chiavari: spacciatore denunciato. Chiavari: collaudo per il ponte di corso Valparaiso.

Fase 3: Ospedali, riparte l’attività chirurgica, ma il primo intervento è ancora da fissare; oncologia a Rapallo entro dieci giorni; a Recco visite già operative; a Cicagna solo prelievi”. “Camogli, raddoppiano le serate di cinema all’aperto”; “Un camogliese vende pesci e mascherine in Perù.”

Coronavirus: “Colonia Arnaldi al palo, saltano 20 posti di lavoro”.

Scuola: “Venerdì l’ultima chat, bene le lezioni a distanza”; “La prof. va in pensione e non potrò salutarla”; “Corsi serali difficili, ma confronto utile con ragazzi e stranieri”; “Insegnanti e studenti hanno imparato molto”; “La chiusura dell’anno mi ha ispirato un romanzo”; “Ci stiamo organizzando coi compagni per rivederci”.