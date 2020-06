Rapallo: una bella sorpresa, il Convivio del Miramare

Giornata piovosa, stanchi di stare a casa e voglia di evasione. Una breve consultazione familiare e poi la decisione: il pranzo del mezzogiorno domenicale al Convivio del Miramare sul Lungomare di Rapallo.

Arriviamo alle 12,45 e troviamo il tavolo, nel frattempo prenotato al numero 0185475591, arricchito da composizioni floreali e candele.

Bella presentazione e ottima prima sorpresa, dalla quale trapela il tocco signorile della nuova proprietà: la famiglia di Rosaria, Francesco e Domenico Sangiovanni, affermati imprenditori milanesi, con forti interessi radicati in Italia, in Liguria, in particolare nel Tigullio, nel settore delle telecomunicazioni e della ricettività.

Ci accomodiamo e, dopo il calice di benvenuto, cortesemente offerto, la seconda delle sorprese, una vecchia gradita conoscenza: David Galantini lo Chef dello storico L’Assassino di Milano.

Quanti ricordi per noi sportivi e milanisti sfegatati! Dal mitico Nereo Rocco, a Gianni Rivera, ai più recenti Berlusconi, il dottore cavaliere, con l’inseparabile Galliani.

Iniziamo a sfogliare il menù, su carta plastificata per l’emergenza sanitaria, e altre sorprese: dal cappon magro rivisitato, alla zuppetta di calamari e vongole, dai piatti della tradizione ligure a quelli più ricercati con il tocco dell’alta cucina stellata ……

Bravo Galantini! Bravo il maestro, promettente il giovane apprendista!

Bravo tre volte: la prima per averci riportato coi ricordi a tempi gloriosi sia sportivi che culinari, la seconda per la maestria nella preparazione dei piatti e la terza…..per il conto (al quale, anche noi milanesi, ma genovesi di origine siamo sempre sensibili). (Lettera firmata)

(Iniziativa promozionale)