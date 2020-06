Rapallo: sei poli sportivi nel futuro della città

Il progetto di una città sportiva che guarda ai giovani è in parte realtà, ma va meglio definito. Si potrebbe dire che Rapallo avrà sei poli sportivi.

Uno senza dubbio nel porto pubblico costituito dagli amanti delle discipline nautiche e della pesca sportiva; realtà consolidate e disposte a collaborare per iniziative sociali. Il secondo polo è quello che abbraccia lo stadio Macera e la bocciofila di cui è allo studio un progetto di finanza che potrebbe soprelevare il campo da calcio, riqualificare la bocciofila e fare di piazza Cile un polmone verde.

Tennis e Golf costituiscono il terzo grande settore; l’assessore Ilaria Cavo aveva illuso che il complesso regionale potesse essere trasferito al Comune; era solo una butade; Golf che va anch’esso migliorato, ma il pallino è nelle mani della Regione.

Quarto, il Poggiolino con un ambizioso progetto di ristrutturazione; con piscina coperta da 50 metri, palestre, vasca da 33 metri, palazzetto dello sport; oltre il campo da calcetto. Esiste il progetto di un’Associazione temporanea di imprese disposta ad anticipare i fondi e sobbarcarsi la futura manutenzione ordinaria e straordinari degli impianti che gestirebbe per tot anni.

Quinto: il nascente complesso quello del depuratore con campo da paddle, Pmx e skateboard. Sesto polo quello dell’ippica di Santa Maria del Campo. Senza contare la Casa della gioventù e le diverse palestre.

Tutto questo induce a pensare che, una volta realizzati i progetti e le riqualificazioni, Rapallo potrà vantare e promuoversi maggiormente come città turistica legata allo sport; oggi tassello importante per chi ama praticare attività fisiche. Aggiungiamo una possibile settima attrattiva, costituita da una rete sentieristica oggi limitata alla pedonale per Montallegro.