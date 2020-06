Rapallo: “Cultura ed eventi promuovono il turismo”

Dal Maestro Roberto Servile riceviamo e pubblichiamo (La differenza tra dodici mesi fa ed oggi è che nel frattempo sono arrivati il covid e le misure per bloccare il contagio e che, a Rapallo, non c’erano 456 famiglie nell’indigenza. Tornerò a parlare con toni trionfalistici di spettacoli che, se di livello come Lei sa proporre, troveranno certo sponsor nazionali. Cordiali saluti. m.m.)



Direttore, Ho letto con molto interesse la sua disamina sugli eventi estivi di Rapallo da tagliare e ridurre “a chitarra e violino”, pagati non si sa bene da chi. Spero non dagli stessi bar e ristoranti che in questo momento non potrebbero certo sobbarcarsi i costi, seppur modici, di band e chitarristi che animino le serate dei loro clienti.

È vero, di sicuro nessun turista verrà a Rapallo per il cartellone degli eventi, ma allora non comprendo i toni trionfalistici con cui lei esaltava, su questa stessa pagina e non più tardi di dodici mesi fa, il programma estivo degli eventi di Rapallo. È anche vero che nessuno probabilmente prenoterà tre notti in albergo sulla base del concerto del cantante famoso, ma non dimentichi che esiste il turismo interno. E le assicuro che in estate da Genova, Spezia e i comuni limitrofi, in molti si spostano per qualche breve momento di svago. E questo vuol dire consumare la cena, una birra o un gelato, nei locali cittadini. Ovvero, fare girare l’economia. Economia che non può basarsi solo sull’assistenzialismo, sui prestiti e i contributi a fondo perduto, perché senza stimoli esterni indirizzati ad una ripresa dei consumi, i soldi regalati o prestati a pioggia finiranno presto.

Con questa spinta demagogica tutto sarà bloccato in nome dell’emergenza Covid. La storia, invece, ci insegna altro. Gli spettacoli hanno da millenni un potere propositivo e lenitivo. Basta ricordare i tantissimi spettacoli che si tenevano al fronte durante le guerre e soprattutto nell’imminenza delle battaglie per comprendere la forza e l’ energia che infonde una pièce teatrale, una serata di musica e canto, il roteare armonioso e dinamico dei corpi nella danza.

Caro Direttore, la saluto citando due grandi personaggi storici: Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti che tanto lontano appare da certi politici del nostro territorio,che affermava:”Un investimento in cultura paga sempre il massimo interesse”e il primo ministro del Regno Unito Sir Winston Leonard Spencer Churchill,che quando gli chiesero di tagliare i fondi destinati all’arte per sostenere lo sforzo bellico rispose:”E allora per cosa combattiamo?”

Roberto Sèrvile per “Rapallo Opera Festival” e Sinibaldo Nicolini per “Rapallo Danza”