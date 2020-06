Rapallo: chiusura dell’anno scolastico 2019-2020

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

L’anno scolastico 2019-2020 è stato stravolto dall’emergenza Coronavirus che ha scardinato completamente i tradizionali sistemi di insegnamento, obbligando docenti e studenti ad adattarsi repentinamente e ad un nuovo modello di didattica a distanza.

Il sindaco Carlo Bagnasco e la consigliera alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo desiderano fare un particolare ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati affinché l’anno scolastico fosse portato a termine comunque nonostante le oggettive difficoltà.

“Ai dirigenti scolastici e a tutti i docenti il nostro più caloroso ringraziamento per la forza dimostrata in questo difficile periodo e per il loro insostituibile lavoro, che ha permesso a tutti gli studenti di portare a compimento l’ anno scolastico.

Grazie anche a genitori e nonni che, con pazienza e sacrificio, hanno collaborato affinché i loro ragazzi potessero continuare a seguire le lezioni e a studiare on line .

Siamo sicuri che questa esperienza rimarrà nelle vite degli studenti come l’indelebile ricordo di un periodo difficile ma ricco di esperienze formative in un percorso di crescita umana e culturale.

Buone vacanze ragazzi! A chi finisce il percorso scolastico auguriamo un futuro pieno di soddisfazioni, e a coloro che riprenderanno a settembre porgiamo un arrivederci con entusiasmo e voglia di riprendere il cammino. Ed infine ma non ultimo, desideriamo augurare buona estate anche al personale non docente che, nella difficoltà, ha dato un contributo prezioso alla scuola”.