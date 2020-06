Rapallo: “Autostrade, chiediamo una commissione straordinaria”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Altra giornata nera per la viabilità autostradale ligure, con lunghe code che hanno interessato in particolare la A10 e la A26 in direzione Genova, andando a ripercuotersi sul traffico locale. Una situazione ormai insostenibile, che questa mattina ha generato la presa di posizione congiunta di Carlo Bagnasco (Sindaco di Rapallo), Paolo Donadoni (Sindaco di Santa Margherita Ligure) e Matteo Viacava (Sindaco di Portofino), preoccupati per le ripercussioni del traffico autostradale regionale e interregionale con il golfo del Tigullio.

«Io e i colleghi sindaci di Santa Margherita e Portofino lavoriamo sempre assieme e in sinergia per il nostro territorio – spiega il primo cittadino di Rapallo – Questa mattina siamo intervenuti a seguito del feedback estremamente negativo che abbiamo riscontrato sulla viabilità tra Lombardia, Piemonte e Liguria. La mano destra non sa cosa faccia la sinistra, non c’è comunicazione tra Società Autostrade e Anas. E poi, perché non sono stati effettuati i lavori durante il lockdown? È un atteggiamento da irresponsabili, onde per cui stiamo valutando se chiedere i danni a Società Autostrade».

La problematica va ad incidere pesantemente sul comparto turistico, ma non solo. «La paralisi della viabilità autostradale in Liguria rappresenta un danno enorme, non solo per il turismo in un momento in cui il rilancio del settore è per noi fondamentale, ma anche per i pendolari, perché tanti rapallesi lavorano a Genova e fuori regione – prosegue Bagnasco – Se a questo aggiungiamo il fatto che alcuni treni a lunga percorrenza non fermino più a Rapallo, risulta chiaro che la situazione sia diventata intollerabile. Occorre una Commissione straordinaria per la mobilità per la Liguria che coinvolga anche i sindaci. I territori hanno il diritto di ripartire ed è impossibile farlo in queste circostanze»