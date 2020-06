Portofino: torna Clip, concerto internazionale lirico

Portofino ha ingranato la Fase 4. E dà un forte segnale di ripresa. Particolarmente indicativa l’organizzazione a luglio del concorso e concerto lirico internazionale “Portofino Clip” che richiama cantanti lirici da mezzo mondo. Proprio l’internazionalità dell’evento, dopo le restrizioni anti contagio covid, sembrava impedire l’evento.

La situazione invece si è sbloccata negli ultimi giorni, la prossima settimana saranno messi a punti i dettagli. Il concorso, la cui finale si svolge in piazzetta, è diventato noto in tutto il mondo per la sua giuria e la serietà dell’organizzazione. A Portofino concorso e concerto costano solo la disponibilità del Teatrino per le selezioni e la Piazzetta per il concerto.

Seguiranno altri due eventi in piazzetta; il primo sarà una sorpresa, il secondo, sulla falsariga di quello del 2019, conterà sulla collaborazione di Mediaset e , proporrà un concerto con artisti di prim’ordine. Inoltre il Comune organizzerà i concerti con pianisti di vaglia in piazzetta.