Parco Aveto: strada forestale della Lame, lavori per percorso cicloturistico

Dal Cea (Centro Educazione Ambientale) del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Il Parco dell’Aveto informa che è stato aperto il cantiere per l’intervento programmato di sistemazione e adeguamento della strada forestale delle Lame in percorso cicloturistico per MTB, per il quale si sono conseguiti appositi fondi del Piano di Sviluppo Rurale per 100.000 euro.

I lavori, che prevedono anche la sistemazione della ex casermetta forestale in loc. Cappelletta delle Lame per ulteriori 80.000 euro, per adibirla a rifugio escursionistico lungo il percorso, si svolgeranno nei prossimi mesi.

Detti lavori sono organizzati in modo da consentire comunque, per quanto possibile, il transito di pedoni, escursionisti in MTB e a cavallo, ferma restando la possibilità di incontrare mezzi e operatori al lavoro su tratti del percorso con brevi interruzioni.

Scusandoci per l’eventuale disagio, raccomandiamo a tutti gli escursionisti di fare attenzione e, se del caso, attraversando le tratte in lavorazione, di procedere a piedi, scendendo momentaneamente dalla MTB o da cavallo, e procurando al passaggio di non danneggiare le opere in esecuzione o appena fatte.

Per il transito motorizzato, ricordando che trattasi di strada forestale chiusa, utilizzabile solo da mezzi adibiti alla vigilanza, al soccorso o da mezzi di servizio autorizzati, si raccomanda la percorrenza solo in caso di stretta necessità (es. operazioni di soccorso/emergenza), e comunque con la prudenza e le attenzioni del caso, trattandosi di cantiere di lavori in corso con possibili temporanei impedimenti al transito dei mezzi, anche al fine di non danneggiare le opere in esecuzione o appena fatte.