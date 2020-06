Da Amedeo Casadeo riceviamo e pubblichiamo

Che Autostrade non abbia eseguito la manutenzione causando il decesso di 43 persone è fuori di dubbio.

Ora però trovo le proteste dei politici fuori luogo. E’ stato detto che i controlli e i lavori devono essere conclusi entro giugno. E’ evidente che Autostrade abbia messo in campo tecnici e cantieri per rispettare il termine. A Genova si dice che ‘tetta e sciurbì non si può”.