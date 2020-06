Confedilizia: sicurezza e fiscalità dopo il covid

Da Ape Confedilizia riceviamo e pubblichiamo

Si svolgerà giovedì 11 giugno, dalle 15 alle 17, la diretta web di Ape Confedilizia sul tema “Emergenza Coronavirus” e sulle conseguenze immediate che la crisi pandemica ha avuto sulla proprietà immobiliare. Ancora una volta Ape Confedilizia si pone a fianco dei proprietari di casa, condomini, locatari e amministratori di condominio. Per seguire la diretta basterà collegarsi sul profilo facebook di Ape provincia di Genova ( https://www.facebook.com/apegenova/Conferenza).

Ecco i relatori e i temi che saranno trattati durante il meeting: Vincenzo Nasini presidente Confedilizia Ligure e vicepresidente Nazionale Confedilizia interverrà su “L’assemblea di condominio in epoca di emergenza sanitaria”, Mauro Prete consulente legale Confedilizia Genova su “L’amministratore di condominio e l’emergenza sanitaria: obblighi vecchi e nuovi e nuove responsabilità”; Fabio Scatena esperto in sicurezza e igiene dei luoghi di lavori svolgerà una relazione su “Gli obblighi di sicurezza ai tempi del Covid 19 per il condominio e per lo studio dell’amministratore.

Gli adempimenti dell’amministratore che riveste il ruolo di datore di lavoro”; Barbara Gambini presidente Confedilizia Pisa e Confedilizia Toscana parlerà di “Emergenza coronavirus e privacy”; Venanzio Mantero del Comitato Esecutivo direttivo Confedilizia Genova e consulente fiscale chiuderà sul tema “Riflessi fiscali dell’emergenza sanitaria sulle locazioni e sul condominio”.

A Moderare l’incontro è Lorenzo Russo, segretario Generale Confedilizia Genova. Da segnalare sul tema attualissimo delle assemblee di condominio, che vengono richieste anche per trattare dell’altrettanto attuale questione del super bonus al 110%, è stato dedicato un recente coordinamento che ha discusso e approfondito le Linee guida Confedilizia per lo svolgimento delle riunioni condominiali in sicurezza. In proposito, è emerso che compito principale dell’amministratore è di trovare un luogo idoneo per lo svolgimento dell’assemblea, opportunamente igienizzato. Non sono state individuate altre responsabilità.