Chiavari: covid, scendono i positivi

Dal sito del sindaco di Chiavari Marco Di Capua



Vi aggiorno, in piena trasparenza, come sempre sull’evoluzione della pandemia a Chiavari. Le persone in isolamento fiduciario sono 18 (2 in meno rispetto a ieri). Di queste, 15 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 19 (2 in meno rispetto a ieri).

Di queste 19, 16 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Delle 16 persone che sono al loro domicilio, 11 sono pazienti del Torriglia e 5 sono le persone positive a casa loro.

Abbiamo avuto 2 guarigioni e nessun nuovo caso.

Il numero complessivo di chiavaresi guariti sale a 139.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale.

Il virus potrebbe essere sempre dietro l’angolo, non sottovalutiamo questo rischio. Dobbiamo convivere con questo maledetto virus.