Chiavari: addio a Maria Luisa Andreatta

Da Ernani Andreatta riceviamo e pubblichiamo

E’ mancata a Genova Maria Luisa Andreatta in Romanengo, la penultima dei 5 fratelli Andreatta di Chiavari. Maria Luisa era nata il 17/02/1927 nel Rione Scogli di Chiavari e precisamente al n. 31 di Corso Buenos Aires nella villa di Ernani Andreatta Sr. (attualmente Villa Borrelli).

Si è spenta stanotte in Albaro verso le ore 03.30 dopo un periodo di alti e bassi ma logicamente i suoi 93 anni pesavano molto. Maria Luisa era la seconda di 5 figli il cui superstite, ed anche il più piccolo, cioè Ernani Andreatta Jr, Comandante di navi come il padre Ernani Sr. e appassionato di storia marinara ha fondato il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta che ha sede alla Scuola Telecomunicazioni FF AA di Chiavari.

In una foto d’epoca del 1939 da sinistra l’ing. Giuseppe Andreatta, Senjor Survejor dell’American Bureau of Shipping mancato nel 1986 per un grave incidente a bordo della Nave bulkcarrier “NIPPONICA” del Lloyd Triestino.

A sinistra in basso Ernani Andreatta Junior, quindi la Madre Gotuzzo Adele discendente dei grandi costruttori Navali di Chiavari che nel Rione Scogli costruirono e vararono oltre 150 grandi velieri oceanici. Proseguendo, Palma Andreatta mancata nel 2009 che aveva sposato il Geometra Flavio Pinasco mancato nel 2016.

L’ultimo a destra Luigi Andreatta soprannominato “CIUILLI” notissimo avvocato internazionale mancato nel 1978, prematuramente, a soli 49 anni per un male incurabile di quel tempo.

Tutti i 5 fratelli ANDREATTA ebbero amici che a seconda dell’età frequentarono la Villa del n. 31di Corso Buenos Aires. In alto Maria Luisa Andreatta che aveva sposato Pietro Romanengo detto ” Peo” di Genova mancato nel 2012. Maria Luisa e Peo ebbero 5 Figli Maria Adele, Giovanni Battista, Anna, Paola e Giuli famoso campione del mondo di vela fondatore del Circolo Nautico e dello Yacht club assieme allo Zio Buby Romanengo.

Giovanni Battista il secondo figlio di Maria Luisa e Peo, voglio qui ricordarlo perchè a soli 18 anni scomparve per un rarissimo tumore alla pelle. Era alto 1, 90 ed un fisico eccezionale da atleta pallanuotista dove giocava nella Chiavari Nuoto come portiere. Per i genitori e i parenti tutti fu un dolore senza fine mai rimarginato.

Il Santo Rosario per la scomparsa di Maria Luisa, sarà recitato questa sera alle ore 17.30 nella Chiesa di San Francesco in Albaro. Le esequie saranno celebrate domani mattina alle ore 11.00 nella stessa chiesa in Albaro a Genova.