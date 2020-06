Camogli: piazzale di accesso al cimitero centrale, in giunta i lavori

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le news serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Asl3 ci segnala oggi un residente in isolamento fiduciario perché rientrato dall’estero. Sono quindi attualmente tre i residenti positivi al Covid-19 e uno in isolamento presso il proprio domicilio. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Durante la seduta di Giunta odierna uno dei punti all’ordine del giorno era l’approvazione del progetto definitivo per i lavori di riqualificazione e risanamento del piazzale di accesso al cimitero centrale il cui importo complessivo ammonta a circa 74.000 euro.

Buona serata.