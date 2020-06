Camogli: operazione “Spazzamare” nel porticciolo

Ieri mattina, nel porticciolo di Camogli, si è svolta l’operazione “Spazzamare”, nell’ambito di un progetto co-finanziato dall’Unione Europea denominato “Clea Sea Life”. All’opera, per circa 3 ore, il 5° Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera di Genova comandato dal Tenente di Vascello Angelo Doria, coadiuvato dall’Ufficio Locale Marittimo di Camogli e con la collaborazione del Comune.

I subacquei e i militari della Capitaneria di Porto, comandati da Marcello Mastore, hanno recuperato, dalle acque del porto, rifiuti vari, quali bottiglie di vetro, qualche pneumatico, ferraglia e plastica.

“Il quantitativo totale recuperato lascia ben sperare – spiega Mastore – Lo stato di salute del bacino portuale è buono e non ha regalato brutte sorprese, un po’ per via della recente pulizia dei suoi fondali già effettuata tre anni fa, ma un po’ anche per una nuova coscienza generale che, evidentemente, porta tutti ad un maggiore rispetto dell’ambiente ed in particolare del sistema marino”.