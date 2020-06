L’amministrazione comunale di Avegno, ha deciso di effettuare il rifacimento di un muro di sostegno a monte della carrabile comunale via del Piano. Lavori affidati alla ditta “Muca Ardian” di Recco per un importo complessivo di 2.938 euro. I lavori sono eseguiti per conto di privati e successivamente si procederà al recupero delle somme dovute mediante notifica ai proprietari del terreno.