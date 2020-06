A-12: traffico scorrevole, segnaletica corretta

Recco-Nervi; poi Nervi – Lavagna e infine Lavagna-Rapallo. Il traffico in A-12 a metà pomeriggio non era pesante e soprattutto non abbiamo incontrato intoppi. Questi possono essere costituiti da mezzi in avaria, materiale dispero caduto da camion che vanno multati, soprattutto da eventuali incidenti. I cambi di carreggiata sono segnalati correttamente e non possono sorprendere o ingannare l’automobilista attento. La gratuità dei pedaggi rende scorrevole l’uscita come avviene col Telepass.

(foto Consuelo Pallavicini)