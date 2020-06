Il maltempo ha causato diversi danni a Genova e nel Genovesato, risparmiando il Tigullio. L’unico intervento dei vigili del fuoco nel Levante, ancora in corso alle 7, a Uscio in località Chiapparino, lungo la provinciale 333 Uscio- Gattorna. Un albero è crollato sulla carreggiata senza procurare danni a persone e cose. Sul posto, per liberare la strada provinciale, i vigili del fuoco di Rapallo.