Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus. A Santa Margherita Ligure le persone positive comunicate da Asl-4 sono zero; 1 persona in sorveglianza attiva e 3 in “quarantena” perché rientrati dall’estero.

Sulla spiaggia libera di Ghiaia i bagnini sono diventati due; controlleranno anche il rispetto delle distanze interpersonali.