Recco: semaforo via Roma, funzionale e definitivo

Ha dato buon esito la sperimentazione dello spostamento a monte dell’attraversamento pedonale di via Roma, in precedenza situato all’altezza “Bocchia”. Un cambiamento voluto dall’Amministrazione comunale per rendere più fluido il transito veicolare in uscita dalla principale rotonda di Recco.

“Abbiamo riscontrato che il sistema funziona – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega – l’attraversamento sarà fruibile anche per le persone diversamente abili, con l’abbassamento del cordolo a livello strada e la realizzazione degli scivoli in maniera definitiva. Nel frattempo sono state già chiuse e demolite le vecchie rampe in via Roma. Si tratta di intervento indispensabile attraverso il quale si vuole rendere un servizio importante, nel segno di quella continuità di opere per rendere Recco una città sempre più moderna, con servizi efficienti e soprattutto sufficienti a garantire la piena fruibilità a tutti”.

Il servizio manutenzione del Comune, con il coordinamento dell’assessore Caterina Peragallo, è impegnato in questi giorni nella demolizione dello scivolo per le persone diversamente abili del marciapiede di via Roma e la successiva ricostruzione, sempre lungo la stessa strada, nella zona più a monte.