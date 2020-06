Rapallo: tre auto coinvolte in incidente; e lunghe code

Incidente stradale con tre auto coinvolte in A-12, corsia Nord. Sul posto con il 118, le ambulanze della Croce Bianca Rapallese e dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna. Tre le persone ferite, trasportate in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Sul posto la Polstrada per ricostruire dinamica e accertare responsabilità; presenti inoltre, per sgomberare e bonificare la carreggiata, gli uomini di Autostrade. Nel frattempo, complici i cantieri presenti, si è formata una lunga coda.

Sempre in direzione Nord stamattina una coda era stata provocata dalla dispersione di materiale da un camion.