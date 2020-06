Rapallo: “Tagliamo tutte le iniziative estive, solo opere”

Stamattina il Secolo ricorda come la passeggiata tra Trelo e Prelo a San Michele di Pagana in Rapallo, devastata dalla mareggiata dell’ottobre 2018, sia ancora impraticabile. Tale è rimasta perché mancano 1.500.000 euro necessari al suo rifacimento che la Regione non ha stanziato.

Il problema San Michele esiste, va risolto (come altri). In tanti, pessimi amministratori, chiedono, non solo a Rapallo, assunzioni, opere milionarie, ristrutturazioni; ma senza indicare dove attingere le necessarie finanze. L’imminenza delle elezioni produce retorica a cui molti abboccano.

La pandemia a Rapallo ha prodotto al Comune mancate entrate e maggiori spese per circa due milioni che gravano sul bilancio. Oltre le circa 450 famiglie che vivono nell’indigenza.

La prima cosa da fare, e su questo dovrebbero essere d’accordo anche le opposizioni, è tagliare, per quest’anno almeno, le varie iniziative estive, a partire dal Premio Donna che grava sulle casse comunali per 70.000-85.000 euro, senza avere un riscontro nazionale, ma che consente passerelle a politici e giurati. Siamo d’accordo che con la cifra risparmiata non si fa molto. Ma se a questa aggiungiamo le varie iniziative richieste da molti postulanti per realizzare spettacoli destinati a pochi eletti, si iniziano ad avere cifre importanti.

Ricordiamo, anche se a molti può dispiacere, che Rifondazione ha rinunciato alla festa di partito per evitare di sottrarre clienti a pizzerie e ristoranti; una goccia nel mare forse, ma una lezione che ci auguriamo l’amministrazione recepisca. Se non altro per rispetto di chi è ancora senza lavoro o ha la famiglia nell’indigenza. Peraltro i turisti non scelgono certo Rapallo per gli spettacoli che propone. A volte basta una chitarra e un violino per riempire una serata di un anno in sofferenza (m.m.)