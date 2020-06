Porto Venere avrà una sede per la Protezione civile

Il presidente della Regione Giovanni Toti, l’assessore Raul Giacomo Giampedrone e il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani, hanno dato ufficialmente all’avvio ai lavori per una sede della Protezione civile. In frazione Le Grazie verrà recuperato un edificio abbandonato da mezzo secolo; la durata dei lavori è prevista in nove mesi con un costo di 510.000 euro di cui 400.000 messi a disposizione della Regione. La sede. che sarà anche centro di aggregazione si svilupperà su due piani per complessivi 260 metri quadrati.