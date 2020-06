Monterosso: park Loreto, forse riprendono i lavori

di Guido Ghersi

La scorsa settimana, la “Conferenza dei servizi” ha approvato il progetto della società concessionaria “Monterosso Park” , per il completamento del parcheggio multipiano in località Loreto. Un’opera iniziata verso la fine del 2010 e mai finita a causa di molteplici vicissitudini, tra le quali l’alluvione dell’ottobre 2011 e il sequestro del cantiere avvenuto l’ anno successivo.

Ora i lavori potrebbero riprendere già entro questo mese. Il parcheggio, leggermente modificato rispetto all’originale, prevede 80 posti a pagamento a rotazione e a tariffa oraria, i box saranno 96, e i posti auto 105 per cui la capienza totale sarà di 281 auto, con ingresso dal 3° livello della neo-struttura, anziché dallo spiazzo di Loreto.