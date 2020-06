Lavagna: mercatino e divieto di sosta in piazza Libertà

Da venerdì 12 domenica 14 giugno a Lavagna si svolgerà il “Festival delle tradizioni italiane”, uno dei tanti mercatini invisi ovunque a parte dei commercianti locali.

Per consentire le bancarelle è stata emessa un’ordinanza:

Dalle ore 06:00 del 12 giugno alle ore 24:00 del 14 giugno2020:

Di vietare la sosta e la circolazione veicolare in piazza della Libertà

Di vietare la sosta agli autoveicoli lungo tutto il lato ponente di via Campodonico

Di vietare la circolazione veicolare in via Campodonico, con l’eccezione dei motocicli e dei ciclomotori, nonché degli autoveicoli diretti/provenienti dalle proprietà private idonee alla sosta. Tutti i veicoli accedenti a via Campodonico dovranno dare la precedenza a quelli in uscita dalla stessa.