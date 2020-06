Ora c’è una data per le elezioni regionali (e comunali) domenica 20 e lunedì 21 settembre. La data deve ancora essere ufficializzata, ma la proposta supererà i successivi passi. In Liguria si vota per le regionali e in alcuni Comuni come Zoagli che ha avuto un commissariamento silenzioso, ma intelligente. E si voterà anche per il referendum che riguarda il taglio dei parlamentari.

Una cosa è certa, a luglio e agosto sarà una campagna elettorale calda.