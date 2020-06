“Dialoghi in tempo di peste”: con Livermore si parla di “Teatro e comunità”

Da Comunicazione Teatro Pubblico Ligure riceviamo e pubblichiamo

Dialoghi in tempo di peste/8

Teatro e comunità

Progetto di Sergio Maifredi e Corrado d’Elia

Prodotto da Teatro Pubblico Ligure e Compagnia Corrado d’Elia

Produzione e comunicazione Lucia Lombardo

Organizzazione Letizia Schiavello

Visualizzazioni video oltre 438.000

Follower 11.577

Mercoledì 10 giugno 2020, ore 19

Corrado d’Elia, direttore artistico Compagnia Corrado d’Elia

Sergio Maifredi, direttore artistico Teatro Pubblico Ligure

in dialogo con

Davide Livermore, regista e direttore Teatro Nazionale Genova

L’ottavo Dialogo in tempo di peste vede protagonista Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova. Mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 19 in diretta Facebook su “Racconti in tempo di peste” (https://www.facebook.com/raccontiintempodipeste/) Livermore si confronta con Sergio Maifredi e Corrado d’Elia, rispettivamente direttori artistici di Teatro Pubblico Ligure e Compagnia Corrado d’Elia che producono il progetto, sul tema “Teatro e comunità” visto in prospettiva futura, tenendo conto dell’esperienza che ha obbligato tutti a ripensare il rapporto con lo spettatori: l’emergenza Coronavirus con la chiusura forzata dei teatri e di tutti i luoghi dello spettacolo.

Dialoghi in tempo di peste è nato durante lo svolgersi di Racconti in tempo di peste, la stagione teatrale on line nata dalla creatività di Maifredi e d’Elia che hanno utilizzato la realtà digitale – smartphone, social network, rete – in chiave creativa, cercando un nuovo modo, un nuovo luogo dove riunire una comunità che non poteva farlo dal vivo, la comunità formata dagli attori e dagli spettatori. Il risultato, con la stagione iniziata il 9 marzo con il lockdown, è stato il coinvolgimento di oltre cento fra attori, musicisti, registi, direttori di teatro, docenti universitari, critici, cantanti, ognuno dei quali ha proposto il suo racconto. Di fronte a loro, nel corso di questi due mesi, si sono radunati 11.577 follower e i loro interventi sono stati visti oltre 438 mila volte, tante sono state le visualizzazioni. Così la comunità del teatro si è ritrovata, senza la necessità di avere un edificio, una sala, le poltrone a disposizione. I Dialoghi sono stati il luogo in cui cominciare a riflettere su tutto questo, in questo tempo di peste. La stagione si chiuderà il 16 giugno, dopo 100 giorni come 100 sono le novelle del Decameron. Proprio il giorno della riapertura dei teatri, una coincidenza felice quanto inaspettata.

Alla discussione mercoledì 10 giugno partecipa un protagonista d’eccezione come Davide Livermore, dallo scorso gennaio direttore del Teatro Nazionale di Genova. Figura artistica e manageriale di livello internazionale, Livermore ha fatto della cultura uno strumento di autentica aggregazione, lavorando con numerose istituzioni culturali italiane e straniere. Direttore artistico del Teatro Baretti di Torino dal 2002, sovrintendente e direttore artistico del Palau de las Arts Reina Sofia di Valencia, in Spagna, dal 2015 al 2017, è stato l’unico regista oltre a Luca Ronconi ad aprire due stagioni consecutive del Teatro alla Scala di Milano, nel 2018 con Attila e nel 2019 con Tosca. Regista d’opera e di prosa dal 1998, allievo di Carlo Majer, Livermore è un convinto sostenitore del teatro pubblico e della funzione di promozione sociale della cultura. Ha ricoperto tutti i ruoli all’interno del “mestiere teatrale”: è stato attore, insegnante, sceneggiatore, coreografo, scenografo, costumista, direttore della fotografia, oltre a esibirsi come cantante nei più importanti teatri del mondo. Ha collaborato con artisti come Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Josep Carreras, Zubin Mehta, Mirella Freni, Luca Ronconi, Andrej Tarkovskij, Zhang Yimou, Riccardo Chailly e Fabio Biondi.

Con Dialoghi in tempo di peste, ci proponiamo di far incontrare le grandi personalità del teatro italiano, facendole confrontare e riflettere insieme. In genere è difficile che tra persone di teatro ci si incontri e si discuta di temi comuni. Alla base, la grande domanda se questo periodo debba essere considerato una finestra, una parentesi inutile, o se proprio dalla difficoltà comune si possano trovare nuove vie e nuove modalità per migliorare il sistema teatrale italiano. Un sistema che con evidenza ha mostrato soprattutto in questo periodo tutti i suoi limiti e le sue mancanze.

Corrado d’Elia e Sergio Maifredi

Dialoghi in tempo di peste si può seguire in diretta, con la possibilità di interagire con i protagonisti attraverso i commenti pubblicati in tempo reale. Fa parte di Racconti in tempo di peste, la stagione teatrale in line partita il 9 marzo 2020 con il lockdown, che si chiuderà il 16 giugno dopo 100 Giornate. Dopo la diretta rimarrà disponibile sulla pagina Facebook e su www.teatropubblicoligure.it

A Dialoghi in tempo di peste hanno partecipato Claudio Collovà, Matteo Negrin, Oliviero Ponte di Pino, Jurij Ferrini e Massimiliano Speziani, Eugenio Barba, Julia Varley, Andrea Porcheddu, Micaela Casalboni, Lucia Franchi, Rita Maffei, Tommaso Bianco, Piero Maccarinelli, Serena Sinigaglia, Silvana Zanovello, Alessandro Serena, David Larible, Andrea Togni, Livio Togni, Valeria Valeriu, Gabriele Vacis, Gian Luca Favetto, Renzo Francabandera, Valter Malosti, Gaia Calimani, Enrico Marcotti, Moreno Cerquetelli, Claudio Longhi, Matteo Bavera, Fioravante Cozzaglio.

Siamo immersi in un momento epocale, un 11 settembre – dicono Maifredi e d’Elia – che si consuma lentamente: il come venirne fuori va trovato insieme. Le capacità, le idee dei teatranti vanno condivise per arrivare alle soluzioni, ribadendo con forza, oggi più che mai, la centralità del palcoscenico e di chi vi sta sopra e accanto.

Un confronto di opinioni, di modelli di riferimento, di utopie e di necessità, che partirà dalle proposte dei politici, fino ad arrivare alla voce di chi, il teatro lo vive ogni giorno, conoscendone a pieno esigenze e bisogni.

Un dialogo necessario, non solo per dare risposte ai lavoratori dello spettacolo in questo momento di incertezza assoluta, ma anche e soprattutto per iniziare a costruire nuove logiche e nuove strade che ribadiscano il fondamentale ruolo dell’Arte e della Cultura nella vita di tutti i giorni, quale strumento di reazione al presente e di costruzione del futuro.

Davide Livermore (foto Studio Leoni)

Davide Livermore (Torino, 1966), è regista d’opera e di prosa dal 1998. Allievo di Carlo Majer, è un convinto sostenitore del teatro pubblico e della funzione di promozione sociale della cultura.

Ha ricoperto tutti i ruoli all’interno del “mestiere teatrale”: è stato attore, insegnante, sceneggiatore, coreografo, scenografo, costumista, direttore della fotografia, oltre a esibirsi come cantante nei più importanti teatri del mondo. Ha collaborato con artisti come Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Josep Carreras, Zubin Mehta, Mirella Freni, Luca Ronconi, Andrej Tarkovskij, Zhang Yimou, Riccardo Chailly e Fabio Biondi.

Dal 2015 al 2017 è stato Sovrintendente e Direttore artistico del Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia. Dal 2002 è stato Direttore artistico del Teatro Baretti di Torino, avamposto di militanza culturale che ha portato alla riqualificazione dell’intera zona di San Salvario.

L’esperienza quasi ventennale al Baretti l’ha portato a sviluppare, insieme al compositore Andrea Chenna, una personale forma espressiva nel teatro di prosa, con spettacoli presentati al Teatro Stabile di Torino, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, allo stesso Teatro Baretti e nelle stagioni del Piccolo Regio Puccini di Torino. Nel 2019 questa ricerca espressiva è confluita in Elena di Euripide, produzione dell’INDA che con settantamila biglietti venduti ha battuto ogni record di vendita nell’ultra centenario festival siracusano.

Come regista ha lavorato per i più grandi festival e teatri italiani. Insieme a Luca Ronconi è l’unico ad avere inaugurato due volte di seguito la stagione della Scala. La recente apertura con Tosca, trasmessa in diretta su Rai Uno, è stata vista da 3 milioni di persone, record d’ascolto per un’opera lirica, raggiungendo il 15% di share.

La sua attività l’ha portato ad avere una presenza costante in molti teatri stranieri, tra cui Sidney Opera House, Teatro Bolshoi di Mosca, Opera di Astana, Academy of Music di Philadelphia, Teatro Real di Madrid, Euskalduna di Bilbao, Liceu di Barcellona, Opera di Montpellier, Festival Radio France, Opera di Avignone, Opera di Toulon, Opera di Tour, Opera di Montecarlo, Bunka Kaikan di Tokyo, Seoul Arts Center, Teatro dell’Opera di A Coruña, Teatro Arriaga di Bilbao e Teatro de la Zarzuela di Madrid.

Nel 2011 ha inaugurato le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia al Regio di Torino con I Vespri Siciliani, produzione selezionata da Musical America del New York Times come uno dei 10 migliori spettacoli del 2011.

Nel 2015 con La Forza del Destino prodotto dal Palau de les Arts vince il Premio Campoamor come migliore spettacolo dell’anno in Spagna.

Nel 2016 ha celebrato il 200° anniversario del Barbiere di Siviglia con una nuova produzione per l’Opera di Roma.

Nel 2018 ha vinto il Premio della critica francese con Adriana Lecouvreur, produzione dell’Opera di Montecarlo.

Dal 2013 al 2017 è stato Direttore artistico del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo di Valencia. Sotto la sua guida, il Centro ha avuto una grande visibilità internazionale, raddoppiando il numero di produzioni e sviluppando significative personalità artistiche, uno su tutti Mattia Olivieri.

A partire dal 2017 si è intensificata la relazione con Royal Opera House Muscat dell’Oman che ha individuato in Livermore la figura idonea per tradurre la western culture in un prodotto di elevata qualità e di alta fruizione per il mondo arabo. Ciò ha portato alla produzione della prima opera omanita intitolata Lakme’ e coprodotta da prestigiosi teatri di 5 continenti diversi quali Sidney Opera House (Oceania), Los Angeles Opera (America), Il Centro Nazionale per le Arti di Pechino (Asia), Opera di Astana (Asia), Teatro dell’Opera del Cairo (Africa), Teatro Carlo Felice Genova (Europa).

Fino al 2019 è stato direttore artistico di Prodea group azienda che cura l’organizzazione di grandi eventi internazionali. Nel settembre dello stesso anno per l’agenzia Balich Worldwide Shows ha diretto la cerimonia di consegna dei Fifa Awards, evento seguito da oltre 700 milioni di persone in tutto il mondo.

Nel campo educativo, ha svolto la sua attività come responsabile dell’Arte Scenica Scuola del Teatro Stabile di Torino e ha insegnato regia e scenografia presso l’Università Iuav di Venezia.

Ha lavorato per Televisione della Svizzera Italiana come regista, sceneggiatore e attore in W Verdi, Giuseppe e nella serie Livermore sciò, per il quale è stato candidato al Prix de la Rose d’Or premio a Montreux nella categoria trasmissioni musicali.

Nel 2016 il Presidente Mattarella per mano dell’ambasciatore italiano a Madrid gli ha conferito l’’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia.