Chiavari: riapertura tribunale, lo chiede la Lega

Dalla Lega Chiavari riceviamo e pubblichiamo

L’attuale emergenza epidemiologica Covid-19 ha scosso il nostro Paese e ha modificato lo stile di vita della nostra società, le normali abitudini quotidiane, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa nonché l’accesso agli esercizi commerciali e agli uffici pubblici e privati.

Visti tali cambiamenti che accompagneranno la nostra comunità almeno fino ad emergenza cessata, la Sezione della Lega di Chiavari rilancia con forza la proposta per riaprire il Tribunale di Chiavari.

Anche l’Amministrazione della Giustizia per l’espletare la sua funzione dovrà far in modo di evitare assembramenti e far rispettare il distanziamento sociale, perciò necessiterà di maggiori spazi rispetto a quelli esistenti presso il Tribunale di Genova. Inoltre non è trascurabile la necessità di contenere la mobilità territoriale della cittadinanza, degli avvocati, delle forze dell’ordine e di tutti gli operatori coinvolti.

Già nel 2019 a livello ministeriale era stata manifestata l’intenzione di valutare la riapertura delle varie sedi dei Tribunali soppressi con Decreto Legislativo del 7 settembre 2012, provvedimento quest’ultimo che aveva colpito anche il Tribunale di Chiavari.

La Sezione della Lega sottolinea che la proposta della riapertura del Tribunale di Chiavari rientra a pieno titolo tra gli interventi per rimettere al centro le persone e i servizi al cittadino.