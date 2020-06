Chiavari: le considerazioni settimanali di Luca Garibaldi

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd, riceviamo e pubblichiamo i suoi appunti settimanali

Ciao,

questa settimana l’attenzione di tutti, volente e nolente, è stata catalizzata da quanto sta succedendo in America. L’abuso di potere da parte di un poliziotto che ha portato alla morte di George Floyd la settimana scorsa ha provocato una serie di manifestazioni, pacifiche e non, in tutti gli Stati arrivando anche in Europa, in cui al grido di “Black lives matter” si chiede che venga riconosciuto il diritto umano di poter vivere e di non essere discriminati in base al colore della pelle.

Il Presidente Trump, in tutto questo, non ha espresso una parola di indignazione riguardo i comportamenti che la polizia sta continuando a tenere nei confronti della popolazione e dei manifestanti, ma anzi, sprezzante, ha tenuto interviste in cui continuava a sostenere la grandezza, anche morale, degli Stati Uniti, dando dei terroristi ai manifestanti. Un Presidente che ha fatto dell’odio razziale l’arma della sua campagna elettorale, promettendo la costruzione di un muro di separazione con il Messico, e ora si ritrova a dover erigere un muro attorno alla Casa Bianca per proteggersi dalla rabbia e dall’odio che in questi quasi 5 anni ha seminato.

Ho scritto qui alcuni primi appunti sul movimento che sta crescendo e di quello che dovrebbe far riflettere anche nel nostro Paese.

Nel frattempo, in Italia…

E mentre c’è una parte di mondo che scende in piazza, ancora, per chiedere che i diritti umani vengano rispettati senza alcun tipo di discriminazione, nel nostro Paese c’è chi invece scende in piazza con delle pettorine arancioni per gridare al complotto, chi con le mascherine tricolore (su cui sino a qualche anno fa avrebbe sputato) per protestare insieme ai due compagni di opposizione contro una “dittatura” (andando poi però a braccetto con Orban), e chi, tra ultras e esponenti di estrema destra, mette a ferro e fuoco una città con feriti anche tra cronisti e poliziotti (non commento il fatto che i manifestanti fascisti si siano pure colpiti tra di loro).

Sono due le cose che accomunano le manifestazioni italiane a cui abbiamo assistito a mio parere: la prima, la assoluta incoscienza e il totale non rispetto verso tutti quei cittadini che hanno passato a casa mesi per via del coronavirus e verso quel personale ospedaliero che quotidianamente ha rischiato la vita, e che adesso vedono raduni di persone, senza mascherine e senza il rispetto della distanza di sicurezza. La seconda è la totale mancanza di responsabilità istituzionale e la volontà di cavalcare il malcontento della popolazione usando fake news e slogan semplicistici. Non una parola di condanna, ovviamene, da parte degli esponenti delle opposizioni che anzi, come abbiamo visto, hanno partecipato gongolanti.

Il Consiglio Regionale riprende, ma Toti e Viale sono assenti

Vi ricordate che nell’ultima newsletter vi avevo detto che il Consiglio Regionale – su grande insistenza di Toti – si sarebbe riunito dal vivo martedì? E che speravo che la vicenda COVID magari avesse convinto la Giunta a partecipare e rispondere alle interrogazioni, visto che prima bigiavano tutti i Consigli, Toti in testa?

Ecco, cos’è successo? Che al primo Consiglio l’Assessore alla Salute Viale che doveva rispondere a 50 interrogazioni su 70 non si è neppure presentata, e Toti è andato a tagliare un po’ di nastri in giro, per comparire fuggevolmente in aula un quarto d’ora, dopo pranzo, per poi andare di nuovo via.

E quindi sono rimaste senza risposta decine di temi: da quando riapriranno i CUP, dalla situazione delle attività residenziali, dai laboratori COVID alla riorganizzazione della rete ospedaliera del Tigullio dopo l’emergenza. Martedì ci sarà un nuovo consiglio, e vedremo se la Giunta vorrà fare fino in fondo il proprio lavoro, che è quello di rispondere alle questioni che il Consiglio Regionale pone, e di provare a risolvere i problemi, non solo di “annunciare soluzioni” in una perenne campagna elettorale.

Ah, a proposito, abbiamo avuto una sola riposta: quanto è costata la campagna su tutti i giornali “fieri e tenaci”. Circa 70mila euro – ci si potevano pagare 5/6 borse di studio per giovani medici, ma le priorità, vedo, sono altre.

Tra una presenza lampo in Consiglio Regionale, e un post di Facebook, il Presidente Toti inoltre ci fa sapere a fine della scorsa settimana che ha firmato una nuova ordinanza con delle misure che noi liguri, e chi sceglie la nostra regione come meta aspettavamo, da tempo: ve la lascio qui

E in Liguria a che punto è la notte?

In questi mesi, la Giunta Regionale non ha perso occasione per attaccare il Governo, scaricare responsabilità per ritardi, inefficienze e altre iniziative, con toni e modalità francamente non all’altezza della responsabilità istituzionale che meriterebbe la situazione. Come se la Regione non avesse compiti, iniziative, attività di cui si deve attivare, perchè sono di propria competenza. Nella polemica sui ritardi del pagamento della Cassa Integrazione in Deroga ad esempio, bisogna ricordare che i dati li trasmette la Regione all’INPS e quindi più ritardi ci sono all’inizio del procedimento, più problemi si accumulano per le persone che attendono risposte. Regione Liguria i dati li ha trasmessi a metà aprile, ad esempio. Molte altre Regioni di centrodestra, ancora più tardi.

Questo per dire che in questa vicenda del COVID ognuno dovrebbe fare la propria parte, a partire dalle materie di cui si ha la competenza e su questo, basta fare una rapida carrellata per capire che sulle competenze regionali sono ancora molti i nodi irrisolti.

Sanità

L’assessorato alla Sanità non è sicuramente un assessorato facile, in generale, in questo periodo di pandemia mondiale ancora meno. In Liguria, negli ultimi 5 anni si è fatto un lavoro meticoloso per svendere la sanità ai privati depotenziando quotidianamente un servizio pubblico: allora non ci possiamo stupire se la gestione regionale della sanità nel periodo di emergenza sia andata com’è andata e abbia tenuto solo grazie alla grande professionalità del personale medico.

Ma andiamo per punti: la vicenda delle RSA è ancora aperta, con una scarsa programmazione e una pessima analisi del problema ci siamo trovati a vedere trasformate le case di riposo in veri e propri focolai durante i quali la Giunta Regionale ha cercato in varie situazione di sbolognare le competenze sulle spalle dei Sindaci; Il CUP per le prenotazione degli esami e delle visite di routine riaprirà non prima di metà mese, senza una strategia e senza informare i cittadini su come comportarsi; la rete ospedaliera non ha retto all’impatto dell’emergenza, qui nel Tigullio la rete ospedaliera è ancora fragile: in tutto ciò il polo ospedaliero di Sestri Levante, trasformato in polo COVID, in questi giorni rischia di veder trasferito il suo reparto di Oncologia a Rapallo, avendo quindi la conferma che i piani di svuotamento del polo si erano semplicemente fermati per la pandemia; la nave ospedale che la Giunta Regionale ha annunciato con toni trionfalistici, e che non ci costa proprio una sciocchezza (1,4 milioni di euro), è ancora in porto, praticamente inutilizzata.

Turismo

La stagione che si sta aprendo sarà un’incognita per tutti, stretti tra il termometro settimanale dei contagi e le disposizioni igienico sanitarie, per la sicurezza degli operatori e dei turisti. La vicenda “spiagge libere” e l’assenza di contributi specifici per sostenere i Comuni che stanno sperimentando forme di controllo e accesso regolato alle spiagge è indicativo di un’assenza di politiche sul tema, e anche di idee chiare (ve lo ricordate Toti e il suo “spiagge libere a pagamento?).

Anche i primi utilizzi delle risorse del Fondo strategico per le imprese che assumono, rischiano di produrre pochi risultati, mentre invece sarebbe forse stato più impattante per gli operatori turistici e commerciali, come abbiamo proposto, di ridurre ancora l’IRAP per questa stagione.

In tutto questo, ci sarebbe la necessità di un nuovo Piano straordinario del turismo, per affrontare l’emergenza e la transizione, sul breve e sul medio periodo, investendo risorse considerevoli per rilanciare, anche su scala internazionale, la Liguria.

La scelta che è stata fatta, invece, è stata quella di stanziare 800mila euro per una campagna di promozione “di turismo di vicinato”, nazionale e francese, per la stagione attuale. Eppure guardando le esperienze di altri Paesi, come il Portogallo, la strada del “when in trouble, go big”, di alzare l’asticella sta creando più risultati di quella minimalista sul turismo di prossimità

Ambiente

Venerdì si è celebrata la giornata mondiale dell’Ambiente. Un’occasione che ha ricordato come l’emergenza COVID non rende secondario il tema dello sviluppo sostenibile e della transizione della nostra economia.

A livello nazionale le politiche degli investimenti previsti per la ripresa sono vincolate ad un grande piano di politiche verdi: dalla riconversione di alcune attività industriali, all’investimento per le energie pulite, all’efficienza energetica degli edifici alla mobilità, l’urbanistica green, con piani di forestazione urbana per ridurre le emissioni. Tutti temi che hanno una forte competenza regionale. E su cui le proposte di questi mesi ci sono state: proposte di leggi, iniziative nazionali. L’Agenda 2030 è ancora valida e gli obiettivi vanno raggiunti. Le risorse comunitarie da spendere, pure, più di 50 milioni.

E pure uno degli aspetti che prima dell’emergenza era di una certa attualità, come l’avvio del Parco Nazionale di Portofino, pare essersi arenato. Eppure è dalla sostenibilità che può nascere una spinta e un rilancio anche nella nostra regione, ma pare ci sia difficoltà a mettere in campo, da parte della Giunta, un “piano di investimenti verdi” che dia una spinta ulteriore al nostro territorio, a partire dalle aree interne che possono – come già detto – aver nuovo rilancio da questa situazione.

Università, scuola e formazione

Le lezioni durante il periodo della quarantena sono state sospese, ma sospesa non era la vita degli studenti che in un modo o nell’altro, specialmente gli studenti universitari, si sono sentiti abbandonati dalle istituzioni e da Regione Liguria, da chi quindi avrebbe dovuto sostenerli nel loro percorso.

Anche di questo ho parlato con i ragazzi di Sinistra Universitaria in una diretta Facebook, giovedì scorso, che se vi va di recuperare, vi lasco qui. Ci sono stati molti spunti di riflessione attraverso cui possiamo far diventare le nostra regione una regione davvero universitaria, con piccoli passi semplici e concreti che però, ad oggi evidentemente, non si sono voluti fare.

Oltre agli studenti si sono sentite abbandonate anche le famiglie dei più piccoli, che hanno dovuto fare i conti inevitabilmente con una nuova quotidianità e che dovranno fare i conti che le nuove misure per la riapertura dei centri estivi: dal primo giugno i centri estivi della Liguria sono riaperti, Regione Liguria ha messo a disposizione dei voucher ma sono molti i Comuni e la famiglie che lamentano una non chiarezza su come possano essere utilizzati.

Inoltre per adesso i centri estivi riguardano nella nostra regione unicamente i bambini dai 3 anni, lasciando quindi fuori da queste misure i più piccoli, ma le soluzioni ci sono e basterebbe volerle applicare: le Ministre Bonetti e Azzolina, insieme al Comitato Tecnico Scientifico e alla Società Italiana di Pediatria, hanno dato parere positivo alla richiesta di molti Comuni e molte Regioni perché anche i più piccoli potessero usufruire del servizio dei centri estivi dopo un periodo troppo lungo di lontananza dai propri coetanei, per permettere anche loro di poter tornare a vivere la loro socialità nella maniera più sicura e sana possibile. Sono molte le Regioni che hanno già fatto loro le linee guida del Governo, l’Emilia Romagna in primis: alla Giunta Ligure basterebbe copiare.

Investimenti per i Comuni

Infine parliamo di investimenti: a livello europeo si sta discutendo di un Recovery Fund, per favorire gli investimenti pubblici per la ripresa. A livello nazionale, già dal decreto marzo sono previsti diversi miliardi di euro per gli investimenti del “Green New Deal”, sulle infrastrutture del nostro Paese. A livello regionale ad oggi non c’è nulla che vada in questa direzione e moltiplichi gli effetti di queste misure. Eppure c’è un fondo strategico regionale, che nei prossimi tre anni dovrebbe valere circa 120 milioni di euro. E molte altre risorse, a partire dai fondi europei, possono essere stanziate. E una delle priorità dovrebbe essere un sostegno attivo agli investimenti dei comuni, su tre assi: mobilità sostenibile, con il sostegno alle nuove ciclabili, pedonalizzazione, riorganizzazione degli spazi pubblici; edifici pubblici, con l’efficientamento e la sistemazione del patrimonio edilizio pubblico – scuole, case popolari, uffici; rafforzamento della banda larga e delle infrastrutture digitali, per rendere l’accesso a internet vero e sostenibile a tutti. Su questo ci sono ancora molte risorse bloccate che stanno ritardando la posa di diversi reti soprattutto nell’entroterra.

Si tratterebbe di un potenziamento del piano di investimenti orientato alla sostenibilità e all’inclusione. E anche su questo, finora, la Liguria non ha messo in campo nulla.

A Roma il decreto scuola è legge

Faccio una premessa: la scuola è l’argomento più complesso da gestire di tutta l’emergenza COVID, subito dopo la sanità, e il Ministero, per lunghe e storiche ragioni, è fragile da tempo, al di là delle mancanze della Ministra Azzolina. Negli scorsi giorni abbiamo visto in aula del Parlamento uno spettacolo indecoroso delle opposizioni in sede di conversione del Decreto Scuola. Se il decreto non fosse stato approvato entro domenica, i ragazzi non avrebbero potuto fare l’esame di maturità e 75mila docenti non sarebbero stati assunti. La Lega ha praticato un ostruzionismo continuo per tentare di far saltare questo decreto, scommettendo sul “tanto peggio, tanto meglio”.

Cosa prevede in sintesi il decreto modificato?

L’assunzione di quasi 78mila docenti (16mila in più rispetto a quelli previsti dai bandi concorsuali del novembre scorso). Comunque si riaprono e aggiornano con procedure informatiche le graduatorie su base provinciale in tempo per l’avvio dell’anno scolastico.

500 mila studenti svolgeranno l’esame di maturità con un unico colloquio orale in presenza.

Per la scuola primaria si completerà l’anno con un giudizio sintetico e non col voto numerico (anche per evitare che il voto fosse dato alle famiglie e alla loro possibilità di supportare i ragazzi nella fase della didattica a distanza: ricordiamoci sempre che le case non sono tutte uguali).

Si garantisce maggiore potere agli enti locali per velocizzare le procedure sulla manutenzione e ristrutturazione degli edifici scolastici in vista della ripresa a settembre.

Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno si è scelto di privilegiare la continuità dell’insegnamento.

Sulla vicenda precari, uso le parole di Gianni Cuperlo “Sul capitolo precari e concorso la mia modesta opinione è che tu non puoi (intendo, Tu Stato non puoi) mandare in cattedra persone per anni (molti), proporre loro di investire risorse nell’abilitazione e poi azzerare quel percorso. Spero che vi siano margini per ripensare a questo aspetto.” Concordo.

Ah, un’ultima considerazione: quando la destra era al governo, Gelmini in testa, sono stati tagliati 8 miliardi di euro per la scuola pubblica e cancellate oltre 100.000 classi, aspetto che rende ancora molto più complicata la riorganizzazione dei servizi, ora che quelle classi servirebbero come l’oro. Nella discussione sul tema scuola, non ho visto nessuna autocritica da parte di quelli che quando governavano hanno ridotto a brandelli il sistema della scuola pubblica e ora lamentano l’inefficienza del sistema.