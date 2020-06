Chiavari: covid, situazione stagnante; un positivo in più

La vita sembra avere ripreso regolarmente; tranne alcune oasi, l’uso della mascherina sembra essere seguito. E’ lecito chiedersi cosa sarebbe cambiato se fosse stato adottato subito anziché scoraggiato. Probabilmente ci chiedereno se, usandfo la mascherina e il distanziamento, tanti veti potevano essere evitati; se l’economia poteva essere tutelata.

A Chiavari non ci sono aggravamenti, ma la situazione sembra segnare il passo. A fotografare la situazione come sempre è il sindcao Marco di Capua: “Le persone in isolamento fiduciario sono 20 (1 in meno rispetto a venerdì). Di queste, 17 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 21 (1 in più rispetto a venerdì).

Di queste 21, 18 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone che sono ricoverate in ospedale. Delle 18 persone che sono al loro domicilio, 11 sono pazienti del Torriglia e 7 sono le persone positive a casa loro. Nessuna guarigione e un nuovo caso”

.