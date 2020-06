Camogli: operazione spazzamare, i risultati

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le news serali del sindaco Francesco Olivari



Buona sera a tutte e tutti,

oggi nessuna segnalazione da ASL3 quindi la situazione sanitaria rimane invariata (3 residenti positivi al Covid-19. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio).

Il Comandante della Locamare Marcello Mastore ci ha comunicato l’esito dell’operazione “Spazzamare”, svoltasi stamattina nel nostro porto nell’ambito della Giornata Mondiale degli Oceani: sono stati recuperati pneumatici, vetro, ferraglie e plastica che verranno correttamente smaltiti.

Parte oggi la fase di sperimentazione dell’App Immuni in quattro regioni italiane, tra cui la Liguria.

Eccovi alcune informazioni su che cosa è e come funziona.

Si tratta di un’applicazione nata per tracciare i contatti e, quindi, per cercare di contenere la propagazione del contagio, che può essere scaricata volontariamente e senza alcun obbligo.

Non è necessaria la registrazione: l’App non raccoglie nessun dato identificativo (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o indirizzo email) e non utilizza il GPS per localizzare gli utenti. Immuni riesce quindi a determinare che è avvenuto un contatto fra due utenti, ma non chi siano effettivamente i due utenti o dove si siano incontrati. Una volta installata, emette un segnale Bluetooth Low Energy e genera un codice casuale per ogni utente che non contiene alcuna informazione sul dispositivo o sull’utente e che cambia diverse volte ogni ora, in modo da proteggere ulteriormente la privacy degli utenti. Gli smartphone di due utenti che si incontrano, registrano nella propria memoria il codice casuale dell’altro, tenendo quindi traccia di quel contatto. Registrano anche quanto è durato il contatto e a che distanza erano i due smartphone approssimativamente.

In caso un utente risultasse positivo al Covid-19, con l’aiuto di un operatore sanitario, può caricare su un server delle chiavi crittografiche dalle quali è possibile derivare i suoi codici casuali.

A questo punto l’App di un altro utente che rilevi il codice casuale dell’utente risultato positivo, verifica se la durata e la distanza del contatto siano state tali da aver potuto causare un contagio e, in caso affermativo, avverte l’utente.

Per avere informazioni più approfondite, potete visitare direttamente il sito dell’App https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.immuni.italia.it&e=d4ab5f42&h=b79529a6&f=n&p=y

Buona serata.