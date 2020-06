Camogli: “Don Piero Benvenuto, dedichiamogli una via”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che in questo periodo ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Don Piero Benvenuto già parroco di San Fruttuoso di Camogli e per oltre venticinque anni Rettore del Santuario N.S. del Boschetto

Considerato che in questo lungo periodo Don Piero ha contribuito a grandi restauri del Santuario con ingrandimenti e recupero di opere d’arte, la sistemazione dell’antico chiostro del “seicento” con la creazione della Galleria degli ex voto nonché del recupero dell’antico convento creando appartamenti per famiglie

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuno ricordare Don Piero, intitolando a suo nome il viale di recente realizzazione che congiunge i Giardini Valle con Via San Giovanni Bono in direzione del Santuario, considerato che detto viale non ha numeri civici e quindi ciò non crea problemi.