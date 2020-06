Bonassola rivuole l’impianto affidato ad Enel Sole

di Guido Ghersi

A Bonassola, l’Amministrazione Comunale, guidata da Giorgio Bernardin, vuole riacquistare l’impianto di illuminazione pubblica e ha ordinato all’Enel di presentarsi in Comune per la relativa consegna. Il Comune, dopo aver approvata la procedura in consiglio comunale, è passato all’azione scrivendo un’ordinanza ad hoc per la “Divisione Infrastrutture di Enel ed Enel Sole” con l’obbligo di presentarsi in Municipio giovedì 18 giugno alle ore 11 per il passaggio di tutti i 400 “punti luce” presenti sul territorio comunale.