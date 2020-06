Autostrade: code e danni agli operatori del Tigullio

Dai firmatari sottoindicati riceviamo e pubblichiamo



Siamo un folto gruppo di ristoratori baristi e proprietari di Hotel del Tigullio che, a causa delle lunghissime code in autostrada, hanno subito già ieri sera moltissime cancellazioni di prenotazioni dai nostri clienti.

Ci chiediamo, molto arrabbiati, se dopo mesi di chiusura delle nostre attività e i conseguenti ingenti danni economici, fosse il caso di avere decine di cantieri aperti che di fatto rendono i viaggi verso la Liguria un’autentica Odissea.

Questo dopo che i lavori di manutenzione, durante il lockdown, sono stati completamente bloccati.

Molti di noi hanno fatto “salti mortali”, soprattutto economici, per poter riaprire in tempo per l’inizio della stagione estiva, ma lo Stato ha abbandonato da anni questa regione costringendo a tirar la cinghia oltre misura a chi fa impresa.

Dal 14 agosto 2018 a seguito del crollo del Ponte Morandi, passando alla mareggiata dell’ottobre dello stesso anno che ha causato la chiusura della strada che va a Portofino non abbiamo avuto nessun tipo di agevolazione e/o aiuto ma solo passerelle di politici condite da bellissime parole.

Le stesse parole che sono state spese per mettere in sicurezza i viadotti e le gallerie che collegano Genova alla Riviera di Levante.

Stufi di sentire parole buttate al vento, NOI non staremo a guardare con le braccia conserte le nostre attività crollare, esigiamo che ci sia una data certa e perentoria per il fine lavori nei cantieri aperti, esigiamo che questo tratto autostradale sia gratuito almeno fino alla fine del 2020, esigiamo che vengano istituite più corse con treni a medio-alta velocità ed esigiamo, infine, che queste richieste vengano immediatamente messe in atto.

Qualora non fossero accolte non ci sarà più nessun tipo di scusante e quindi, con nostro rammarico, faremo sentire con forza la nostra voce in piazza.

La pazienza ormai è colma, la Liguria merita di meglio!



In fede



Angolo 48

Vineria Macchiavello

Terzo Tempo

Capo Nord

Thymus

Caffè del Porto

Trattoria da Pezzi

Covo di Nord Est

Buongustaio

Tana 1934

Spaghetteria Garibaldi

Ristorante da Emilio

Piccolo Bar

Karalis

Dal Baffo

Molo 10

Insolita Zuppa

Vernissage Bar

Master

Zi Ninella

Pizzeria Kicks

Pasticceria Pestarino

Da ö Battj

La Cambusa

Bar Roby

Bar Margherita

Bar Galfrè Cristina

Sabot

Ristorante Padò

Magazin Bistrot

Ristorante Mog

Ristorante Skipper

Bar Pit Stop

Cafèvèlo

Ristorante il Faro

Ristorante da Gennaro

Ristorante da Nello

Ristorante la Paranza

Pasticceria Viennese

Istar cafè

Ristorante Revè

Caffè della Ribbâ

Trattoria Oreste

Hotel Nazionale Portofino

Ristorante lo Stella

Gelateria Centrale

Arte Dolce

Tabaccheria San Siro

La Madia

La Piazzetta

Ristorante il Patio

Ristorante DuCoq

Ristorante Antonio

Ristorante il San Lorenzo

Ristorante Baicin

Gelateria Simonetti

L’Altro Eden

Taverna del Marinaio

Ristorante Armida 1905

Taverna Azzurra

Ristorante Élite

Bar Bloody Mary

La Boccia

Rocco e i suoi fratelli

Hostaria Vecchia Rapallo

Ristorante Oca Bianca

Jolly Bar

Gelateria Miki

Bar i Lumi

Buffet della Stazione

Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure e Portofino